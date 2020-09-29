ليتوانيا ولاتفيا وفرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر تمويل الأحزاب من الخارج



دعت ليتوانيا ولاتفيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي لتعديل تشريعاتها، بحيث يحظر التمويل الخارجي غير المباشر للأحزاب السياسية في دول الاتحاد.

وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك أوردته قناة "روسيا اليوم"- إنه "من الضروري قبل كل شيء ضمان سلامة عملياتنا الانتخابية، سواء على المستوى الأوروبي أو الوطني، وضمان سلامة نتائج الانتخابات".

ويقترح البيان اعتماد آلية مشتركة لحماية الانتخابات، تضم مجموعة من الخبراء الوطنيين الذين سيكون من الممكن لأي دولة في الاتحاد الاستعانة بهم لحماية النظام الانتخابي من الهجمات السيبرانية، مشددا على ضرورة التصدي لحملات التضليل، واتخاذ إجراءات من أجل ضمان شفافية ومسؤولية المنصات الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مكافحة التضليل.