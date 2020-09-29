محافظ بني سويف يُكرَم أسر شهداء الأطباء في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

كرم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الأطباء والشهداء من أسرهم في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعتبر من نوع خاص لتكريم جيش مصر الأبيض الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات حقيقية، منذ أن ظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث كانوا ومازالوا في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، قائلًا (أطباء مصر ضربوا أروع الأمثلة في الجسارة والوطنية )، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين.



يأتي ذلك بحضور كل من رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، ووكيل النقابة العامة لأطباء مصر الدكتورة نجوى الشافعي، ومساعد وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتورة أحلام حنفي، ونقيب أطباء بني سويف الدكتور مصطفى هارون ووكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف وأعضاء النقابة وأسر وأهالي شهداء الجيش الأبيض ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة مجلس الشيوخ وبعض التنفيذيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأشار محافظ بني سويف إلى تقدير واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر شهداء الأطباء وبذويهم، منوهًا إلى أن الرئيس يحرص دائمًا على استثمار كل مناسبة لتوجيه التحية للأطباء والتمريض ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، ودعوته إلى إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس ومشروعات مع شهداء الجيش والشرطة وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم، فضلاً عن توجيهاته بتكريم شهداء الجيش الأبيض، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، تعبيرا عن امتنان المصريين لجهودهم.



ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة ،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، والعنصر الرئيس في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،موجها بوضع لوحة شرف بأسماء شهداء المنظومة الصحية بكل المستشفيات والوحدات الصحية ، تقديرا لتضحياتهم ، وتخليدا لذكراهم ، وليكونوا نبراسًا وقدوة للأجيال الحالية والقادمة.



وأعربت وكيلة النقابة العامة الدكتورة نجوى الشافعي عن تقديرها وامتنانها للمجهودات والدور الكبير الذي يقوم به أطباء مصر واصفةً إياهم بالجنود المجهولين، الذي أعطوا من وقتهم وجهدهم وعلمهم قبل أزمة كورونا وأثنائها وسيواصلون العطاء والبذل بعد انتهاء الأزمة، مشيرةً إلى التقدير والعرفان الذي يحظون به في نفوس وقلوب المصريين كافة.



من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف عن تقديره لدعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في تنظيم هذه الاحتفالية وتوجيهاته بتقديم التيسيرات اللازمة لتخرج بالشكل الذي يليق بقدر ومنزلة شهداء الجيش الأبيض وتقديرا لما قدموه من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس، لتخلد أسماؤهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن بطولات الجيش الأبيض بكافة المستشفيات ستسجل بأحرف من نور، لتظل مثار فخر وإعزاز لدى أبنائهم وذويهم من بعدهم، مؤكدًا أن النقابة لم ولن تنسى شهداء الجائحة وستظل مع أسرهم تقدم لهم كل الدعم والرعاية التي يستحقونها نظير تضحياتهم وما قدموه من دور بطولي.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن إلى أن ماحدث في مواجهة أزمة كورونا ببني سويف يعتبر ملحمة اشترك فيها الجميع، وذلك في ظل خطة متكاملة أشرف عليها محافظ الاقليم الدكتور محمد هاني غنيم، وتعاون غير مسبوق من كافة الأجهزة بالمحافظة، في مقدمتها الجامعة متمثلة في مستشفاها، وكوادرها العلمية والبحثية، منوهًا إلى أنه تمت مواجهة كورونا على أنها معركة تم حشد كافة الجهود لها، والجميع عمل بروح الفريق الواحد.



وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ أسر الأطباء، حيث تم تكريم أسماء الأطباء الشهداء وهم : الدكتور كمال عبد النبي صالح، الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، الدكتور رونز يسي مقار،الدكتور حسين سيد علي، الدكتور محمد يسري يوسف، الدكتور عمر سليمان حسين ، الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، الدكتور إبراهيم شعبان حسن، الدكتور وائل علي شكري، الدكتورة نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد من قيادات مديرية الصحة من مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ورؤساء الأقسام النوعية بالمستشفيات وقيادات والعاملين بمرفق الإسعاف.



وأهدت نقابة أطباء مصر درع النقابة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تقديرًا لجهوده في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ودعمه للمنظومة الصحية في مواجهة تداعيات الأزمة ،فيما أهدى المحافظ وكيلة الأطباء درع المحافظة تقديرًا لدور النقابة في رفع مستوى رسالة الطب و تطويرها لخدمة المجتمع.