العراق: إجراءات أمنية ونشر قوات عسكرية قبيل أربعينية الأمام الحسين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء بأن قيادة العمليات المشتركة العراقية عززت محافظات كربلاء والنجف وبابل بقوات عسكرية وأمنية أضافية لتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين التي سيتم احيائها في العاشر من الشهر المقبل في محافظة كربلاء /118 كم جنوب بغداد /.

وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة "جرى تعزيز محافظات كربلاء والنجف وبابل بقطعات إضافية من الجيش والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ والأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي ونشرت القوات الأمنية على طول الطرق التي يسلكها الزائرون في مختلف المحافظات وستبقى القطعات متواجدة لحين إنتهاء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة عليا لتأمين وانجاح الزيارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارات الخدمية.

وتشهد محافظات العراق الجنوبية وخاصة البصرة والناصرية والسماوة إنطلاق عشرات آلاف من العراقيين مشيا على الأقدام لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى محافظة كربلاء فيما يتنظر أن تنطلق المحافظات القريبة الأسبوع المقبل كلا بحسب القرب من محافظة كربلاء لإحياء المناسبة في العاشر من الشهر المقبل.

واصطفت مئات السرادق ومحطات الاستراحة والمراكز الطبية على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء لتقديم الخدمات الطبية ووجبات الطعام إلى الوافدين لإحياء الزيارة في ظل اجراءات مشددة للحد من فيروس كورونا.