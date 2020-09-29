اجتماع أمني عراقي إيراني لبحث الملفات المشتركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم الثلاثاء، إن العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار.

وأضاف الأعرجي، خلال استقباله نائب رئيس أركان الجيش الإيراني الذي يزور العراق حاليًا، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تتطلع جاهدة إلى خلق جوّ من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإيران، فيما يخدم البلدين والشعبين الجارين والملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني.