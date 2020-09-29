حملة ترامب الرئاسية تسعى لفحص أذني بايدن لكشف ما إذا كان بحاجة لسماعة إلكترونية

فى الوقت الذى يخوض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى الحديث بعبارات تشير إلى أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن غير قادر خوض مناظرة الثلاثاء منفردا، تطالب حملة الجمهوريين بإجراء فحص لمعرفة ما إذا كان بايدن يرتدي سماعة أذن ليتلقى عبرها ردودا خلال المناظرة أم لا.

وزعمت حملة ترامب أن بايدن "وافق على فحص فيما قبل المناظرة للتحقق من عدم وجود سماعات أذن إلكترونية، لكنه تراجع اليوم فجأة ورفض"، ووفقا لهذه النظرية يمكن أن يتم استخدام سماعة الأذن، لإعطاء المرشح الأجوبة.

ونفى فريق بايدن المزاعم بأنه سيستخدم سماعة أذن، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي نقلت التصريح عن مسؤولي الحملة.

ومع ذلك، فإن المزاعم والاتهامات التي أطلقها فريق ترامب تلاقي انتشارا على موقع فيسبوك ووسائل الإعلام اليمينية، في الساعات التي سبقت النقاش.

كما طالب ترامب بايدن بإجراء اختبار للكشف عن العقاقير الدوائية، بحثا عن مواد منشطة تعزز الأداء، وهو أمر رفضه فريق الديمقراطيين تماما.