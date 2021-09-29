رادوكانو تحصل على دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز

حصلت البريطانية إيما رادوكانو على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، في أول بطولة تخوضها منذ الفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وفازت رادوكانو /18 عاما/ بأول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، عبر بطولة فلاشينج ميدوز في وقت سابق من الشهر الجاري، لتصبح أول لاعبة متأهلة عبر التصفيات تفوز باللقب في تاريخ البطولة.

ولم تخسر رادوكانو أي مجموعة في طريقها نحو الفوز بلقب فلاشينج ميدوز، لتصعد من المركز 150 إلى المركز 22 في التصنيف العالمي لتنس السيدات.

وتتمتع اللاعبة البريطانية بفرصة كبيرة في التأهل للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في جوادالاخارا، وبإمكانها تعزيز هذه الفرصة من خلال مشاركتها في البطولات التي تستضيفها روسيا ورومانيا الشهر المقبل.