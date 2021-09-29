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بدء فتح مركز جابر الحدودي بين الأردن وسوريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 9:25 ص

بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أصدر قرارا أمس الأول بإعادة فتح المركز اعتبارا من صباح اليوم "لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".

وتزامن القرار مع زيارةٍ قام بها وفد من الحكومة السورية للأردن.

وكان الأردن قرر نهاية تموز/يوليو إغلاق المعبر مؤقتا "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عن الوزير الفراية القول إن "التقييم الأمني يظهر أن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سورية".

ومعبر جابر الحدودي يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة إربد وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.


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