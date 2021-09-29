محافظ بني سويف يشارك في تسليم الزي والأدوات المدرسية لـ2000 طالب



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المعرض الخيري لتوزيع الزي المدرسي على 2000 طالب وطالبة، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال ، تحت شعار "عامك الدراسي ..همنا الأساسي"؛ لتوفير الزي المدرسي بالمجان لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسي الجديد 2021/2022.

جاء ذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض الذي يضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل، وحقائب ومستلزمات الدراسة لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم، حيث حرص المحافظ على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزي المدرسي "بنين وبنات" بمرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي/ إعدادي).

وأعرب المحافظ، عن سعادته لوجوده بين التلاميذ ومشاركتهم هذه المناسبة، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الطيب والنبيل من مؤسسات المجتمع المدني، والذي يدفع بجهود الدولة في مجال الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعليمه، وتكوين شخصيته المتكاملة ليكون عنصرًا داعمًا لجهود التنمية، مثمنًا التعاون المتميز لمؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ حزمة من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها أضافت وكيلة تضامن بني سويف، أن المبادرة تقام تحت رعاية المحافظ، ويشترك فيها مع المديرية عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومساهمات من بعض نواب البرلمان.

وأوضحت أن الأطفال تم اختيارهم استناداً على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية والجمعيات الأهلية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات، وكذا الأسر المستحقة والمستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي وأدوات مدرسية لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي، وفقًا لاختيارات وأذواق الطلاب ورغباتهم.