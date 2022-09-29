وزير الدفاع الياباني: تصعيد كوريا الشمالية غير المبرر يهدد أمن المجتمع الدولي

قال وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، مضيفا أن تصعيد بيونج يانج غير المبرر يهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي كما أنه لا يمكن السكوت عليه مطلقا.

وأضاف الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق من موقع قرب ساحلها الغربي، مشيرا إلى أنه يقدر أن كلا الصاروخين قد طار حوالي 300 كيلومتر على ارتفاع يبلغ حوالي 50 كيلومترا.

وأشار إلى أن الصاروخين قد سقطا على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفا أن اليابان قد قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين.

ولم تتلق الحكومة اليابانية أي تقارير عن حدوث أضرار للسفن أو للطائرات في أعقاب عملية الإطلاق.

يذكر أن كوريا الشمالية تجرى منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة، بينما توقفت المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي والصاروخي.