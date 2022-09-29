الرئيس الأمريكي: إعصار «إيان» قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا، بأنه قد يكون الأسوأ في تاريخ الولاية.

وقال بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم - إن الحكومة الفيدرالية ستتحمل كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها الإعصار، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عمل كل ما يلزم لإعادة بناء فلوريدا مثلما كانت.

وطالب الرئيس الأمريكي من سكان فلوريدا بضرورة الامتثال لتعليمات السلامة، مبينا أن الخطر ما زال ماثلا .

وجدد بايدن دعوته لشبكات توزيع الوقود ألا يتخذوا من الإعصار ذريعة لرفع الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته عزمه زيارته المناطق التي ضربها الإعصار في فلوريدا حين تسمح الظروف.