محتجون على وفاة «محساء أميني» يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في النرويج

قالت الشرطة النرويجية، إن مجموعة من الأشخاص حاولوا اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة أوسلو؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قواتها التي تعرضت لإلقاء الحجارة من قبل المحتجين على وفاة سيدة تبلغ من العمر 22 عاما خلال احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية.

وتجمع حشد كبير من الأشخاص خارج البعثة الدبلوماسية في أوسلو؛ للاحتجاج على وفاة محساء أميني في الحجز بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية، وقاموا بالهتاف باسم أميني والمطالبة بالحرية.

وأضافت الشرطة في العاصمة النرويجية - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس - أن الكثير من الناس كانوا يتصرفون بعنف".

بدورها، قالت السلطات النرويجية إنه تم اعتقال 90 شخصا في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الشرطة.

وتشهد إيران مظاهرات حاشدة؛ احتجاجا على وفاة محساء أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق في البلاد، بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة.

وأثارت وفاتها إدانة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بينما تقول الشرطة الإيرانية إنها توفيت بنوبة قلبية ولم تتعرض لسوء المعاملة، لكن عائلتها شككت في هذه الرواية.