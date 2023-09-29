«يمامة» يدعو لإتاحة الفرصة كاملة لكل المرشحين لعرض برامجهم بوسائل الإعلام

وعضو بـ«عليا الحزب»: نخوض الانتخابات بجدية على أمل الفوز.. ووجودنا ليس ديكورا

أكد رئيس حزب الوفد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبدالسند يمامة، أن مصر تستطيع السير قدمًا فى طريق الديمقراطية الذى يبدأ بصندوق الاقتراع، مشيرا إلى ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لكل المرشحين المحتملين للرئاسة فى عرض برامجهم الانتخابية بصورة متساوية فى وسائل الإعلام لعرض رؤيتهم وشرح برنامجهم للشعب، حتى تأتى النتيجة معبرة عن إرادة جموع الناخبين الحقيقية.

وأشار يمامة فى بيان، أمس الأول، إلى أن تزاحم المصريين على مقرات الشهر العقارى بالقاهرة والمحافظات لاستخراج التوكيلات لدعم مرشحى السباق الرئاسى، أكبر دليل على وعى المصريين وإيمانهم الكبير بأهمية المشاركة فى بناء مصر الجديدة.

وأوضح يمامة، أنه تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التى تشير إلى أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، سيخوض انتخابات رئاسة الجمهورية ممثلا لحزب الوفد العريق، استجابة لرغبة الوفديين، وإيمانًا بحق المصريين جميعًا فى غدٍ أفضل، وأكثر إشراقًا.

وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الحزب يمتلك برنامجا اقتصاديا شاملا يتضمن حلولا علمية لجميع المشكلات التى تعانى منها البلاد، لافتا إلى أنه سيعلن عن تفاصيل برنامجه الانتخابى خلال مؤتمر صحفى عالمى عقب فتح باب الترشح.

وأعلن السكرتير العام والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، ياسر الهضيبى، عن شعار الحملة الانتخابية لرئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية، قائلا فى بيان أصدره أمس الأول، إنه وقع اختيار الحزب على شعار لحملته الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى سيمثل الحزب فيها الدكتور عبدالسند يمامة وحمل عنوان «قوم يا مصرى».

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد البرلمانى السابق محمد عبده، إن البرنامج الانتخابى لرئيس الحزب عبدالسند يمامة، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتضمن 3 محاور رئيسية وهى: التعليم والصحة والاقتصاد، مؤكدا أن البرنامج يحمل العلاج للمشكلة الاقتصادية الحالية.

وأشار عبده فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه عقب تقديم أوراق الترشح رسميا سيكون البرنامج الانتخابى متاحا، وسيتم الإعلان عن خطة التحركات المقبلة.

واعتبر أن البرنامج الانتخابى سيكون واضحا، وسيعالج المشكلة الاقتصادية الحالية وما يعانيه معظم المواطنين من غلاء فاحش فى الأسعار التى قفزت بصورة خيالية مما أثر بالسلب على معيشتهم، مردفا: «سيكون على رأس البرنامج الاقتصادى الاهتمام بملف السياحة، فإذا تعاملنا معه كصناعة سيكون مخرجا رئيسيا لخروج الاقتصاد من محنته وسيعود على الخزانة المصرية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا».

ونبه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات بما لديه من كوادر تنظيمية فى كل المحافظات والمراكز والقرى، لافتا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل حزب الوفد تثرى العملية السياسية والانتخابية، وأن عدم المشاركة لن يفيد الحزب بشىء.

وأكد عبده، أن الحزب وأعضاءه سيدعمون مرشحهم بقوة، وسنترك للشعب حرية الاختيار.

وأبرز: «نخوض الانتخابات على أمل الفوز، ووجودنا ليس مجرد ديكور، وهى تجربة نخوضها بجدية على أمل أن يكون مرشح الوفد هو الفائز ـ وهذا ليس بعيدا عن تاريخ الوفد وإنجازاته منذ عام 1924».