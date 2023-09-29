ارتفاع عدد العائلات المديونة بسبب فواتير الطاقة في بريطانيا بنسبة 36% منذ بداية العام

ذكرت شركة "إي.دي.إف" للطاقة في بريطانيا أن عدد العملاء المدينين للشركة بسبب تخلفهم عن سداد فواتير الطاقة ارتفع بنسبة 36% منذ بداية العام الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة تعتزم إلغاء الرسوم الثابتة التي تضاف إلى الفواتير لتغطية قيمة الاتصال بشبكة الكهرباء بالنسبة للعملاء غير القادرين خلال الشتاء المقبل للمساعدة في الحد من الضغوط التي يتعرضون لها

وذكرت شركة "إي.دي.إف" أن الرسوم اليومية للعملاء المدينين ارتفعت بنسبة 107% للكهرباء و2ر8% للغاز منذ أبريل 2021.

ونقلت بلومبرج عن فيليب كوماريت، مدير شؤون العملاء بالشركة، قوله: "النظام الحالي يعني أن المنازل الصغيرة التي تستهلك كمية أقل من الكهرباء تدفع مبالغ أكثر من الناحية النسبية، وهذا ليس أمرا صائبا"، مضيفا: "ولهذا قررنا شطب الرسوم الثابتة لنحو 260 ألف عميل، على الأقل، إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا الشتاء".

ومن المقرر رفع سقف أسعار الطاقة، ويقصد به الحد الأقصى الذي يمكن مطالبة المستهلكين بتسديده نظير الحصول على الطاقة في بريطانيا، في مطلع المقبل، وهو ما يعني أن ثلث الأسر البريطانية سوف تدفع فواتير طاقة أعلى، مما سيفرض ضغوطا على الحكومة لبذل المزيد من أجل تخفيف ضغوط المعيشة عن كاهل مواطنيها.