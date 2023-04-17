راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

أعلنت حركة النهضة الاسلامية في تونس، اليوم الجمعة، دخول زعيمها التاريخي راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، في إضراب عن الطعام بالسجن للدعوة الى الإفراج عن "المعتقلين" السياسيين.



وقالت الحركة: إن "خطوة الغنوشي تأتي للتضامن مع الإضراب عن الطعام الذي بدأه القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك قبل أربعة أيام".



وجاء في بيان الحركة "دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهصة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".



ويقبع الغنوشي في السجن منذ أبريل الماضي للتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة، وهو في طور الإيقاف التحفظي مع قياديين آخرين بارزين من الحركة.



ويجري التحقيق معه أيضا في قضايا أخرى بشأن الإرهاب وفساد مالي، وهي تهم يقول الحزب وهيئة الدفاع عنه إنها ملفقة ولا تستند إلى اثباتات قانونية.



كما أودع جوهر بن مبارك السجن منذ سبعة أشهر للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة مع العشرات من السياسيين الآخرين المعارضين.



وقال عز الدين الحزقي الناشط السياسي بجبهة الخلاص، ووالد جوهر بن مبارك، لوكالة الانباء الألمانية (د .ب .أ) إن نجله "لن يوقف إضراب الطعام قبل أن تتم رفع المظلمة عن المعتقلين السياسيين".



وقالت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في بيان لها إن "الشكل النضالي الراقي يأتي احتجاجا على الفضيحة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".



وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بالهيمنة على السلطات وممارسة ضغوط ضد القضاء وتلفيق تهم غير مثبتة ضد السياسيين المنتقدين لسياساته.



وقالت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في بيان لها إن "الشكل النضالي الراقي يأتي احتجاجا على الفضيحة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".



ويردد سعيد في تصريحاته منذ حله للنظام السياسي القائم في 2021، أنه يريد تصحيح مسار الثورة و"تطهير" الإدارة ومكافحة الفساد.