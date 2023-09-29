زعيم المعارضة الإسبانية يحظى بفرصة أخرى في سعيه لتشكيل حكومة

يحظى زعيم المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونييث فيخو بفرصة أخرى داخل مجلس النواب بالبرلمان في مدريد اليوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الحصول على ما يكفي من الأصوات ليصبح رئيسا للوزراء.

يشار إلى أن فيخو،62 عاما،هو زعيم حزب الشعب. وكان قد فشل في محاولته السابقة لتشكيل حكومة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضا أن يفشل مرة أخرى اليوم الجمعة.

وخلافا للجولة الأولى، والتي كانت تتطلب حصوله على أغلبية مطلقة بـ176 صوتا، فإن فيخو يحتاج هذه المرة إلى أغلبية بسيطة.

لكن هذا يبدو غير مرجح بالنسبة لفيخو استنادا إلى الأحزاب التي من المقرر أن تدعمه.

ويوم الأربعاء، صوت 178 نائبا ضده و172 لصالحه.

وفي انتخابات 23 يوليو، فاز حزب الشعب بأغلبية الأصوات، وأغلبية المقاعد، متقدما على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يرأسه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الانتقالية .

ونظرا لأن أيا من الحزبين لم يحصل على الدعم الكافي في البداية من الأحزاب الأخرى لتشكيل أغلبية قادرة على الحكم، قرر الملك فيلبي السادس أنه سوف يتم السماح للفائز بالانتخابات بمحاولة تشكيل حكومة أولا.

ورغم ذلك، يعتبر مراقبون أن سانشيز لديه فرصة أفضل. ويحتاج السياسي الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ 2018، إلى إبرام اتفاق مع الانفصاليين الكتالونيين، الذين سيطلبون عفوا بعد مشاركتهم في محاولة انفصال فاشلة في 2017.

ويتيح الدستور أمام فيخو وسانشيز فرصة تشكيل حكومة حتى 27 نوفمبر قبل أن تتم الدعوة لانتخابات جديدة.