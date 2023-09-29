رئيس وزراء المجر يؤكد التزامه بزيادة مخصصات التقاعد على حساب عجز الميزانية

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الحكومة قررت زيادة مرتبات التقاعد خلال الأسبوع الحالي، رغم إدراكها أن أوضاع الميزانية لا تسمح بمثل هذه الخطوة، بما يؤكد المخاوف بشأن مدى رغبة الحكومة في معالجة العجز القياسي في الميزانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان القول إن زيادة مخصصات التقاعد بقيمة 190 مليار فورينت (515 مليون دولار) تستهدف ربط مرتبات المتقاعدين بأعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، وستزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.

وسجلت المجر عجزا قياسيا في الميزانية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بعد فشلها في تحقيق معدل العجز المستهدف لمدة عامين متتاليين.

وقال أوربان إنه إذا "سألنا عما إذا كنا نستطيع تحمل هذه الزيادة فستكون الإجابة لا. لا نستطيع.. وإذا سألنا هل يجب علينا إقرار هذه الزيادة ستكون الإجابة نعم".

وأوضح أوربان اليوم الجمعة، أنه يعطي الإنفاق الاجتماعي أولوية على ضبط أوضاع الميزانية، في إطار سعيه للحفاظ على دعم كتلة الناخبين المتعاقدين لحزبه الحاكم، في ضوء تدهور شعبية الحزب نتيجة الركود الاقتصادي ووصول التضخم في المجر إلى مستويات قياسية.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم في المجر خلال الشهر الماضي للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم تراجع خلال أغسطس الماضي إلى 4ر16% سنويا مقابل 6ر17% في يوليو الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سجل 6ر15% في أغسطس من العام الماضي.

في الوقت نفسه جاء معدل التضخم أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين وكان 2ر16% وأعلى كثيرا من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري ويتراوح بين 2 و4%.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى أقل من 10% خلال الخريف الحالي على أن يعود إلى النطاق المستهدف في أوائل 2025.