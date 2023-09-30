قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، إن المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن أربعة من نواب الحزب سيتوجهون غدا إلى البرلمان لملء نموذج التزكية، ما سيرفع عدد التزكيات إلى 48 تزكية.

وشدد على أن ترشح حازم عمر ليس عشوائيا أو بزعم استكمال الصورة، موضحا أنّ الحزب لديه استراتيجية يعمل عليها منذ 2016.

ولفت إلى استعداد الحزب للدفع بمرشح رئاسي منذ ذلك عام، وكان قد حدد مدة عشر سنوات للإقدام على هذه الخطوة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت بيانا ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها، إنها تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.