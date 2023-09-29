الأرصاد الجوية الألمانية: سبتمبر الجاري الأكثر دفئا منذ بدء القياسات عام 1881



أشارت نتائج أولية صادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الألمانية "دي.دبليو.دي" أن شهر سبتمبر 2023، كان الأكثر دفئا في ألمانيا، منذ بدء القياسيات في عام 1881.

وأضافت الخدمة من مقرها في مدينة "أوفنباخ" اليوم الجمعة أن درجات الحرارة في سبتمبر ارتفعت إلى "مستوى لم يتم الوصول إليه من قبل، في سجلات الطقس. وبلغ متوسط درجات الحرارة 2ر17 درجة مئوية.

وهذا يعني أن درجة الحرارة في سبتمبر، كانت أعلى بـ9ر3 درجة ، من قيمة الفترة المرجعية المعتمدة دوليا من عام 1961 إلى عام 1990.

وكانت أعلى بواقع 4ر3 درجة من الفترة المرجعية الحالية التي كانت أكثر دفئا من عام 1991 حتى عام 2020. وتجاوز ذلك بشكل كبير الأرقام القياسية السابقة لشهري سبتمبر 2006 و2016، والتي بلغ متوسطها 9ر16 درجة.

كان شهر سبتمبر 2023، ثاني أكثر الشهور المشمسة منذ بدء التسجيلات، طبقا للأرقام الأولية. وفي نفس الوقت، كان الطقس جافا جدا بشكل كبير، طبقا لخدمة الأرصاد الجوية الألمانية، بعد تقييمات أولية للنتائج الصادرة عن حوالي ألفي محطة قياس تابعة لها.

وقال توبياس فوكس، رئيس قسم المناخ والبيئة، في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية إن "درجات الحرارة الاستثنائية، التي سجلت رقما قياسيا في سبتمبر هذا العام ، في ألمانيا دليل آخر على أننا في خضم تغير المناخ".