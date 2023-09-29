بطل كمال الأجسام أشرف فولة: اهتمام الرئيس بحالتي كتير عليا ولم يخطر ببالي

روى الكابتن أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، تفاصيل نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه كان يعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم منذ ستة أشهر، وأجرى فحص كامل ووجد مشاكل كبيرة في الكلى، الأمر الذي أثار دهشة الطبيب من صعوبة حالته الصحية في الوقت الذي يمارس فيه حياته اليومية بشكل طبيعي، دون ترجمة جسده لهذا التدهور، ومن ثم دخوله في غيبوبة، وذهب على إثرها العناية المركزة، منوهًا أنه بدأ مشوار علاجه حتى تطلبت حالته استئصال الكليتين.

وعقب: «اهتمام الرئيس السيسي بحالتي والاستجابة لاستغاثتي، كانت مفاجأة بالنسبة لي، ومخطرش ببالي أن الرئيس هيهتم بحالتي، أنا مستكتر اهتمامه ده عليا بجد»، معتبرًا أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة له، خاصًة بعد أن ذهب عدد من المسئولين لمنزله خصيصًا؛ واصطحبوه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته وفقًا لتوجيهات الرئيس.

وذكر أنه كان يخضع للغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيا، وذلك نظرًا لوجود تكيسات مرتفعة على الكلى، ما شكل خطورة على حياته ما اضطر الأطباء لاستئصال الكليتين، منوهًا بأنه لم يتوجه لأي جهة حكومية لمساعدته في نفقات العلاج، إلى أن زادت التكاليف المادية عليه، ونصحه بعض الأصدقاء بضرورة التواصل مع المسئولين لمساعدته.

وأشار إلى أنه سبق وناشد وزارة الشباب والرياضة، منذ 5 أسابيع ولكن لم يصله رد، حتى وصل الأمر للرئيس السيسي، وقُوبل باهتمام غير عادي.