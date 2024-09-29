سام مرسي يشارك في تعادل إيبسويتش تاون مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة إيبسويتش تاون وأستون فيلا، التي أقيمت على ملعب بورتمان رود مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف إيبسويتش تاون في المباراة اللاعب ليام ديلاب عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يحرز مورجان روجرز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عشر.

فيما أضاف المهاجم أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة الـ32، ومن ثم عادل النتيجة ديلاب في الدقيقة الـ72، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وشارك سام مرسي لاعب منتخبنا الوطني، في مباراة فريقه إيبسويتش تاون وأستون فيلا حتى الدقيقة 89، قبل أن يتم استبداله بزميله لونجو.

وبتلك النتيجة، رفع فريق أستون فيلا رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد إيبسويتش تاون للنقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.