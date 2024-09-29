فرنسا تدعو إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية في لبنان

دعت فرنسا يوم السبت إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

كما أدانت الوزارة أي عمل عشوائي ضد المدنيين في لبنان، مؤكدة أن "فرنسا تعارض أي عملية برية في لبنان".

ودعت فرنسا الأطراف الأخرى، وعلى وجه التحديد حزب الله وإيران، إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار واندلاع صراع إقليمي.

وأضافت:"يجب ضمان أمن وحماية المدنيين في لبنان وإسرائيل".

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين، مما يمثل أكبر عملية عسكرية إسرائيلية في البلاد منذ عام 2006. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات أسفرت عن مقتل ما يقرب من 700 شخص خلال الأيام الماضية.