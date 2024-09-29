قرارات نارية في الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد هزيمة المارد الأحمر أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» إنه تم اخطار اللاعبين بتوقيع غرامة مالية كبيرة على كل منهم بسبب مستواهم الفني في المباراة، كما حصل بعض من اللاعبين وأعضاء البعثة على إذن التخلف عن العودة اللي القاهرة صباح اليوم السبت من أجل أداء مناسك العمرة.

وتابع حتحوت، إن هناك جلسة تمت بين عدد من اللاعبين بالفريق مع يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق الذي ظهر في حاله نفسيه سيئة بعد تسببه في هدف الزمالك وإهداره ركلة جزاء، فيما توجه مارسيل كولر المدير الفني إلى بلاده لقضاء فترة راحة مقررة له قبل المباراة وسوف يحضر جانب من اجتماعات خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط للكرة عبر فيديو كونفرنس خلال الأيام القادمة.

وأكد حتحوت، إن هناك لوم من لجنة التخطيط بالأهلي بسبب غياب مشاركة الصفقات الجديدة نهائيا عن المباراة، وهناك اتجاه لدى اللجنة أن يكون هناك تدعيمات للفريق قبل غلق باب القيد المحلي وانطلاق الموسم ومباراة العين الإماراتي وسوف يتم عرض هذه التدعيمات في الاجتماع القادم مع المدرب.

وتابع حتحوت :" الشق الفني والتدعيمات قد يشمل ثلاثي زد (مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبي ومحمد اسماعيل) ومهاجم اجنبي، مع عودة منصب مدير الكرة لأسباب إدارية بعد عدة أزمات أبرزها: ظهور اللاعبين في اعلانات مصمم أزياء مصري، وتفاوض اللاعبين بشأن أسعار الظهور في القنوات الفضائية قبل المباراة".