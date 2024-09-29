رئيس أكاديمية الشرطة للخريجين الجدد: مصر أمانة في أعناقكم وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن حفل تخرج الدفعة الجديدة من الطلاب يوم تترسخ فيه القيم، ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال.

وأضاف خلال كلمة ضمن مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، صباح الأحد، متوجهًا بحديثه للطلاب: «أوصيكم أن تكونوا للوطن درعًا، وللحق زودًا، وللعدل سندًا، وللضعفاء عونًا، وللآثمين ردعًا».

وأكمل: «اجعلوا مصر أمانة في أعناقكم، وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة؛ للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان والتفاني في حفظ مقدساته».

وتقدم بعظيم آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشريفه بحضور حفل تخريج نخبة من رجال مصر، مختتمًا: «حفظكم الله قائدا وزعيما للبلاد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين.