كييف: موسكو تشن هجمات على أهداف مدنية في زابوريجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن روسيا شنت مجددا هجمات جوية على مدينة زابوريجيا الصناعية بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بمباني مدنية.

ونشر فيدوروف صورا لمنازل مدمرة، قائلا إن بعض الأشخاص قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وأضاف فيدوروف أن عدة حرائق اندلعت جراء شن أكثر من 10 هجمات جوية.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن مدينة أوكرانية كبرى أخرى تتعرض للترهيب بسبب الضربات الجوية الروسية.

ودعا يرماك الحلفاء الغربيين لأوكرانيا إلى إمداد بلاده بالمزيد من الأسلحة.

وقال يرماك إنه يجب استهداف الاقتصاد الروسي لإزالة الأساس لخوض الحرب.

ومن ناحية أخرى، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 15 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد من أصل 22 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليل.