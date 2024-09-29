 ينتقل عن طريق الخفافيش.. وفاة 6 أشخاص بسبب تفشي فيروس ماربورج في رواندا - بوابة الشروق
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ينتقل عن طريق الخفافيش.. وفاة 6 أشخاص بسبب تفشي فيروس ماربورج في رواندا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:23 م

ذكر وزير خارجية رواندا سابين نسانزيمانا، أن تفشي فيروس ماربورج في رواندا أودى بحياة ستة أشخاص حتى الآن.

وأضاف الوزير في تحديث، تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه تم تأكيد إجمالي 26 حالة للمرض شديد العدوى، الذي كان يعرف سابقا باسم "حمى ماربورج النزفية".

والمرضى الـ20 ، الذين يتلقون العلاج حاليا، هم في الأغلب من العاملين في المجال الطبي ويتم عزلهم، بينما تستمر التحقيقات في مصدر تفشي الفيروس.

وتشمل أعراض الفيروس التشنجات والتقيؤ المصحوب بالدم والإسهال ويتوفى ما يصل إلى 88% من المصابين بالمرض، حسب منظمة الصحة العالمية.

والفيروس يسمى على اسم المدينة الألمانية ماربورج، حيث أصيب مساعد مختبر بالمرض غير المعروف حتى الآن هناك في عام 1967، أثناء تعامله مع قرد مصاب.

وتنتقل العدوى إلى البشر، من خلال ملامسة افرازات الجسم للأشخاص المصابين. ويعتقد أن الفيروس ينتقل عن طريق الخفافيش.


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