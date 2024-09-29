حصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى 41 ألفا و595 شهيدا

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ359 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات غزة وصل إليها 9 شهداء و41 إصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 41 ألفًا و595 شهيدًا، و96 ألفًا و251 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين في قصف طائرات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شابا استشهد جراء استهدافه من طائرة مسيرة للاحتلال وسط مخيم النصيرات.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.