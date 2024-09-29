الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 14 مسعفا خلال يومين

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تراكم في الأيام الأخيرة اعتداءاتها على المسعفين والمراكز الصحية، بدءًا من استشهاد مسعفين خلال استهداف مركز ومستوصف الدفاع المدني في كل من بلدتي الطيبة وديرسريان في الجنوب، وصولا إلى إحداث أضرار كبيرة في مستشفى المرتضى في بعلبك ليل أمس، ما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة موقتًا».

وأضافت في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد: «هذا الصباح استشهد مسعفون بعد استهداف الاحتلال لمحيط مركزهم في طيردبا وحومين الفوقا في الجنوب، وأدى مسلسل الاعتداءات هذا إلى استشهاد أربعة عشر مسعفًا في يومين!».

وشجبت بأشد العبارات تكرار العدو الإسرائيلي لاعتداءاته على المراكز الصحيةـ والتي تضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين؛ إفساحا في المجال لقيامهم بواجبهم الإنساني.

وأكملت: «معلوم أن المسعفين لا يشاركون في الأعمال الحربية. هم ينقلون الشهداء لتشييعهم إلى مثواهم الأخير ويضمدون إصابات الجرحى ريثما يصلون بهم إلى المستشفيات، فهل تريد إسرائيل أن تسيل الدماء من دون توقف؟ أين المجتمع الدولي ومسئوليته في وضع حد لهذه الإبادة المتفاقمة».