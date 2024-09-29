الصحة اللبنانية: 24 شهيدًا و29 جريحا في عدوان إسرائيلي شرقي مدينة صيدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بسقوط 24 قتيلًا جراء عدوان إسرائيلي على عين الدلب شرقي مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان: «اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 24 شخصا وإصابة 29 شخصا بجروح»، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية على بلدتين في قضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان:، «استهداف العدو الإسرائيلي (بلدة) جب جنين، بعد ظهر اليوم، أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح، أحدهما استدعت حالته إدخاله إلى العناية المركزة».

أضاف المركز أن استهداف بلدة يحمر (التابعة للبقاع الغربي)، أدى إلى سقوط «شهيد وجرح شخصين»، دون ذكر تفاصيل.