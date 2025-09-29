وزير الاستثمار السعودي: قريباً إطلاق صندوق للاستثمار الثقافي بـ150 مليون ريال

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، اليوم الاثنين، أنه سيتم قريبًا إطلاق صندوق للاستثمار الثقافي بقيمة 150 مليون ريال، مشيرًا إلى أن هناك 50 ألف مستثمر في أنشطة الثقافة والترفيه بالمملكة، منهم 1700 مستثمر دولي.

وأكد الوزير الفالح، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض، اليوم الاثنين، أن الثقافة تمثل "روح الوطن والمجتمع"، وأساس الاقتصاد المستدام والسعادة، مشددًا على أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وكشف الفالح عن أن عدد التراخيص المسجلة في الأنشطة الثقافية والفعاليات والترفيه في المملكة تجاوز 50 ألف ترخيص، منها 1700 ترخيص لمستثمرين أجانب، معظمها لصغار المستثمرين والفنانين والمبدعين.

وأضاف أن من أهداف الوزارة الرئيسة تيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على الشركات الناشئة في الفنون الإبداعية، بهدف إيجاد شركات "مليارية" في هذا القطاع، على غرار ما تحقق في قطاع التقنية.

ولفت الفالح إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاستثمار والثقافة، والتي أثمرت عن تحليل شامل للقطاعات الثقافية الفرعية، وتحديد متطلباتها من تشريعات ومحفزات مالية وتمويلية، ودراسة المعوقات.

وأشار إلى وجود 40 فرصة استثمارية جرى تحقيقها حتى الآن، وتوقّع أن تبدأ العوائد على بعضها بنسبة لا تقل عن 20%، كما أعلن قرب إطلاق صندوق بحجم 150 مليون ريال للاستثمار في فئات إبداعية ثقافية محددة.

كما لفت إلى وجود حزم من المحفزات المالية وغير النقدية، التي تشمل قطاعات الأفلام، والأزياء، وفنون الطهي، والموسيقى، والفنون البصرية والأدائية، مستهدفة بشكل خاص الشركات الناشئة ومؤسسات التدريب.

وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن أن كل دولار يُستثمر في القطاعات الثقافية يحقق عائدًا مضاعفًا يصل إلى 2.5 دولار في الاقتصاد.

وأعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، عن إطلاق "جامعة الرياض للفنون" قريبًا، لتكون منارة للتميّز في تعليم الفنون والثقافة.

وانطلقت في الرياض فعاليات "مؤتمر الاستثمار الثقافي" الأول، الذي تنظّمه وزارة الثقافة السعودية، لبحث التوجّهات المستقبلية، والإنتاج الإبداعي المستدام، وتمكين القطاع الثقافي في السعودية، وتعزيز تأثيره العالمي.

ويُعقد المنتدى لأول مرة في الرياض، ويضم أكثر من 38 ورشة عمل وجلسة حوارية، بمشاركة أكثر من 100 متحدث محلي ودولي.

ويرتكز المؤتمر على 3 محاور رئيسية: ثراء الثقافة، وتعزيز رأس المال الثقافي، ودور الثقافة في التماسك المجتمعي.