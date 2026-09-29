النقل: استمرار تنفيذ وتجهيز محطات المرحلة الأولى من مترو الهرم

قالت وزارة النقل، إن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، المعروف باسم «مترو الهرم» تتم حاليا في مختلف قطاعات المشروع بالتوازي، مع استمرار تجهيز المحطات وتنفيذ الأعمال الخاصة بالأنفاق، بهدف استكمال مراحل المشروع وتشغيله مستقبلا ضمن منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة، في فيديوجراف نشرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الحديثة وربط القاهرة والجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يمتد الخط الرابع للمترو في مرحلته الأولى بطول 19 كيلومترا، ويضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة واحدة سطحية.

وأضافت أن تنفيذ المشروع يشهد استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة، لسرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، معلنة عن تشغيل قطارات حديثة ومكيفة بين محطات الخط الرابع، مزودة بشاشات عرض إرشادية لخدمة الركاب وتوفير المعلومات اللازمة خلال الرحلة.

ونوهت إلى أن مترو الخط الرابع يعد أحد المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى، حيث تستهدف الدولة من خلاله توفير محور نقل جماعي جديد يخدم المواطنين ويربط مناطق متعددة، بما يدعم حركة التنقل اليومية ويعزز التكامل بين مشروعات النقل المختلفة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلومتر، وتضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، حيث يبدأ المسار من غرب الطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر، مرورا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم ومحطة الجيزة ومحطة الملك الصالح، وصولا إلى محطة الفسطاط، مع تحقيق التكامل مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة، والخط الأول بمحطة الملك الصالح.