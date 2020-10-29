الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تسعى لاتفاق شامل يأخذ في عين الاعتبار أنشطة إيران الخبيثة

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الاتفاق النووي السابق فشل، بسبب عدم تخلي النظام الإيراني عن أنشطته، ما جعل إدارة ترامب تنسحب مما وصفته بالاتفاق الباطل.

وأضافت غريفيث، في مداخلة لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق اتفاق جديد وشامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الأنشطة الإيرانية «الخبيثة» المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن نجاح سياسة إدارة ترامب حملت إيران ضغطًا كبيرًا، تمثل في انكماش الاقتصاد الإيراني لأكثر من 10% في السنة الماضية، إضافة إلى تغريم النظام الإيراني لحوالي 70 مليار دولار من التمويل الذي يستخدمه لزعزعة الاستقرار في اليمن والعراق ولبنان وغيرها من الدول.

وتابعت: «إدارة ترامب سوف تستمر في هذه السياسة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، ونرى إنهاء لهذه الأنشطة الخبيثة».