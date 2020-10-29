 الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تسعى لاتفاق شامل يأخذ في عين الاعتبار أنشطة إيران الخبيثة - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2020 4:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تسعى لاتفاق شامل يأخذ في عين الاعتبار أنشطة إيران الخبيثة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 3:27 ص

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الاتفاق النووي السابق فشل، بسبب عدم تخلي النظام الإيراني عن أنشطته، ما جعل إدارة ترامب تنسحب مما وصفته بالاتفاق الباطل.

وأضافت غريفيث، في مداخلة لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق اتفاق جديد وشامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الأنشطة الإيرانية «الخبيثة» المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن نجاح سياسة إدارة ترامب حملت إيران ضغطًا كبيرًا، تمثل في انكماش الاقتصاد الإيراني لأكثر من 10% في السنة الماضية، إضافة إلى تغريم النظام الإيراني لحوالي 70 مليار دولار من التمويل الذي يستخدمه لزعزعة الاستقرار في اليمن والعراق ولبنان وغيرها من الدول.

وتابعت: «إدارة ترامب سوف تستمر في هذه السياسة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، ونرى إنهاء لهذه الأنشطة الخبيثة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك