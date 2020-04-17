أمريكا تصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث اليوم

تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقريرها بشأن إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام اليوم الخميس، حيث يتوقع المحللون تحقيق نمو قياسي بعد حدوث انهيار غير مسبوق في الربع الثاني.

ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأول لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي للفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر، في الساعة 0830 صباحا (1230 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن يتم مراقبة التقرير باهتمام شديد، باعتباره آخر جزء رئيسي من البيانات الاقتصادية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل.

ويتوقع المحللون أن تعلن الحكومة زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 28 و35 بالمئة على أساس سنوي، أو بين 6 و8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي تضرر كثيرا بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 77ر8 مليون شخص، كما تم تسجيل وفاة نحو 227 ألف شخص، بحسب جامعة جونز هوبكنز.