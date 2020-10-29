 الصين: مرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان كان تعبيرا عن عدم الود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: مرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان كان تعبيرا عن عدم الود

د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:53 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، وو تشيان، في إحاطة إعلامية شهرية اليوم الخميس ببكين، إن مرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان، كان "تعبيرا عن عدم الود"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع في تايبيه قالوا في الثالث من أكتوبر الجاري، إن سفينة حربية أبحرت عبر المضيق الواقع بين البر الرئيسي الصيني، وتايوان ذات الحكم الديمقراطي.

ويقول وو تشيان إن الصين تقدمت باحتجاجات رسمية إلى كندا، مضيفا أن الواقعة "تسببت في جعل العلاقة العسيرة بالفعل بين الجيشين، أكثر سوءا".

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