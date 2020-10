انطلاق برنامج اكتشاف مواهب كرة القدم بعنوان ”حلم البلد”

تستعد شبكة قنوات النهار، بالتعاون مع شركة 3w للاستثمار الرياضة لإطلاق برنامج "you are the star" لاكتشاف أفضل المواهب في مجال كرة القدم، 31 ديسمبر المقبل.

البرنامج تقديم أحمد حسام ميدو، ومريم أمين، ويضم فريق التحليل كلا من النجوم الكبار حسام غالي، أحمد حسن، عصام الحضري، محمد شوقي.



يستهدف البرنامج اختيار أفضل 15 لاعب من بين 100 موهبة تم الاستقرار عليها بعد اجراء اختبارات في كل المحافظات.

ويقدم البرنامج للفائزين 15 معايشة، وعقود احتراف في أندية إسبانية.

ويهدف البرنامج لصناعة مواهب استثنائية، وفرص صناعة نجوم حقيقية، ومفاجآت كثيرة في الموسم الأول من "you are the star".