مواجهات محتدمة بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي عند المقبرة اليوسفية

أصيب عشرات المقدسيين بالاختناق، اليوم الجمعة، بقنابل الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم عند مدخل المقبرة اليوسفية، المحاذية لسور المسجد الأقصى، واعتقلت شابين.



وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الأهالي خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المقبرة اليوسفية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نقل 3 منهم إلى المستشفى.



وقالت مصادر من الهلال الأحمر إن جنود الاحتلال منعوا عائلات الموتى والمواطنين من دخول المقبرة اليوسفية.



واستأنفت بلدية الاحتلال في وقت سابق من الشهر الجاري عمليات حفر وتجريف المقبرة اليوسفية، في مسعى لتحويلها إلى حديقة توراتية كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار لهم وللسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.



وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة، إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، ولحماية قبور موتاهم.