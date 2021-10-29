قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان في محافظ نابلس الواقعة في شمال الضفة إن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين وهم صابر حبرون، وأمين حبرون، وعمران الشوبكي، عقب مداهمة منازل ذويهم في مخيم عسكر الجديد.



وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بشير الخيري (80 عامًا) وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عقب مداهمة منزله في حي عين منجد بالمدينة، وتفتيشه.



وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال محمد خالد حمامرة (14 عامًا)، ومحمود عبد الوهاب حمامرة (17 عامًا) من قرية حوسان غربًا.