استمرار تفشي كورونا وتسجيل الإصابات والوفيات في مختلف دول العالم

استمر فيروس كورونا (كوفيد-19) في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، اليوم الجمعة، مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 805 وفيات ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و246 ألفا و157 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 457 ألفا و191 شخصا.



وفي روسيا، أعلن مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 39 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 ملايين و432 ألفا و546 إصابة.



كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 1163 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 236 ألفا و220 وفاة.



وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، بأن معدلات التطعيم غير المتكافئة ضد فيروس كورونا قد تؤدي إلى نقص اللقاحات في بعض المناطق الروسية، مشيرا إلى أن هذا العجز مؤقت وسيتم حله في أقرب وقت ممكن.



وفي السياق ذاته أفاد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا طورت مناعة قطيع ضد كوفيد-19 بنسبة 46.8 في المائة في الوقت الذي حصنت فيه أكثر من 50 مليون مليون شخص بشكل كامل.



وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في البلاد 48 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 96 ألفا وحالتي إصابة.. فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة إضافية ليستقر العدد عند 4636 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة في صباح اليوم الجمعة تسجيل 5178 حالة إصابة جديدة، و124 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 592 ألفا و943 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 23 ألفا و718 حالة حتى الآن.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة عن تسجيل 1697 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 936 ألفا و84 حالة.



وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في الوقت نفسه 2141 حالة شفاء تام من الفيروس، مما يرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 881 ألفا و124 حالة.



وفي أوكرانيا، سجلت السلطات الصحية 26 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 648 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و878 ألفا و674 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 66 ألفا و852 حالة وفاة.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل 8 آلاف و968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،

. خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 19 ألفا و70 حالة.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و893 ألفا و941 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 17 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و271 ألفا و687 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و431 وفاة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة، تسجيل 1636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت العاصمة (أولان باتور) وحدها 965 إصابة، فيما سجلت باقي المناطق 671 إصابة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 356 ألفا و765 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



كما سجلت وزارة الصحة، على مدار أمس، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى ألف و638 حالة.



وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد 2124 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 360 ألفا و536 إصابة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2817 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وكشفت حكومة كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ عن أنها تخطط لشراء أدوية كوفيد-19 عن طريق الفم بما يكفي لعلاج حوالي 404 آلاف مريض مصاب من شركات الأدوية العالمية وتوزيعها ابتداء من النصف الأول من العام القادم.

وذكرت الحكومة، أنها وقعت عقد شراء مسبق مع شركة فايزر هذا الشهر لشراء الأدوية لـ 70 ألف مريض.



وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 9 آلاف و961 وفاة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 711 ألفا و255 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و752 ألفا و86 حالة.

وأضافت أنه في الفترة نفسها، توفي 8 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 30 ألفا و705 وفيات.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة، تسجيل 6 آلاف و60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المدير العام لوزارة الصحة نور هشام عبد الله، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 2 مليون و460 ألفا و809 إصابات.



وسجلت وزارة الصحة، على مدار أمس، 95 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 28 ألفا و769 حالة.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الرعاية الصحية في أرمينيا، اليوم الجمعة، تسجيل 2096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 6 آلاف و232 حالة، وتعافى على مدار أمس، 1258 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين في البلاد إلى 265 ألفا و936 حالة.



وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 304 آلاف و546 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان نشرته اليوم عن تسجيل 4892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .



وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في فيتنام ارتفع بذلك إلى 892ر4ر28 حالة ، من بينها 16 حالة واردة من الخارج .



وجاء في البيان أن 1649 مريضا تعافوا من المرض ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 963ر813 متعافيا، بينما توفى 54 مصابا ، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 910ر21 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا .



ومن ناحية أخرى، أشارت وزارة الصحة الفيتنامية إلى أنه تم تطعيم أكثر من 77 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وأن أكثر من 5ر22 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية هناك، اليوم الجمعة، تسجيل 4 آلاف و43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 42 ألفا و621 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 2 مليون و779 ألفا و943 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وتعافى على مدار أمس، 3 آلاف و224 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و686 ألفا و692 شخصا.



وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4503 حالة إصابة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و798 ألفا و286 شخصا، وفقا لموقع وزارة الصحة المكسيكية، مضيفة أنه تم تسجيل 357 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 287 ألفا و631 حالة.



وسجلت السلطات في بولندا 9387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة إلى 3 ملايين و8 آلاف و294 إصابة. وسجلت السلطات أيضا 102 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى 76 ألفا و875 حالة وفاة.



أما عن استراليا، فتم تسجيل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 167 ألفا و823 حالة إصابة بينما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 1708 حالة وفاة.



وفي ليتوانيا، تم تسجيل 3303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 403 ألفا و51 حالة بالإضافة إلى تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و800 حالة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 5861 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 819 ألفا و195 إصابة، كما سجلت 17 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و333 وفاة.



أما في المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4041 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات 863 ألفا و419 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 30 ألفا و729 حالة وفاة.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 190 ألفا و201 والوفيات إلى 1502.



أما في بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 9195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و351 ألفا و913 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و976 حالة وفاة حتى الآن.



وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 204 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 375 ألفا و213 شخصا، كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و236 حالة.



وفي سلوفاكيا، أعلنت الحكومة السلوفاكية تسجيل 4587 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 474 ألفا و595 شخصا، كما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13 ألف حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2510 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 331 ألفا و206 إصابة وبلغت الوفيات 4730 منذ بداية الجائحة وبعد أن سجلت 7 حالات وفاة جديدة خلال أمس.



وفي نيوزيلندا، استمرت السلطات الصحية في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا رغم الإجراءات المُشددة التي اتخذتها الحكومة، حيث تم تسجيل 129 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6124 إصابة، ومازال إجمالي الوفيات ثابتا عند 28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.



فيما سجلت أوزبكستان 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 185 ألفا و295 إصابة، بينما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1318 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1988 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 596 ألفا و191 إصابة، كما سجلت 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 4596 وفاة.



واستمرت إندونيسيا في تسجيل أعداد إصابات منخفضة مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 683 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و243 ألفا و215 إصابة، فيما سجلت 28 حالة وفاة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 143 ألفا و361 حالة وفاة.



وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 292 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، إلى مليون و718 ألفًا و650 إصابة، كذلك ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و257 حالة وفاة.