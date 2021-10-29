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قائمة ريال مدريد.. غياب بنزيما أمام إلتشي بالليجا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 6:46 م

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لمواجهة إلتشي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى كلا من بيل، فالفيردي، سيبايوس، فيما شهدت عودة لوكا مودريتش، إيسكو. فيما قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين- توني فويدياس.

خط الدفاع: دانيال كارفخال- إيدير ميليتاو- ديفيد ألابا- فاييخو- ناتشو- مارسيلو دا سيلفا- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- لوكاس فاسكيز- إدوارد كامافينجا- أنطونيو بلانكو، فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد- ماركو أسينسيو- لوكا يوفيتش- فينسيوس جونيور- رودريجو- ماريانو دياز.


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