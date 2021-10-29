إنجلترا في مجموعة قوية بـ «يورو 2022 للسيدات»

أوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات (يورو 2022) التي سحبت أمس الخميس، المنتخب الإنجليزي صاحب الضيافة في مواجهة منتخب أيرلندا الشمالية ضمن مجموعة تضم أيضا منتخبي النرويج والنمسا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأيرلندي الشمالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى على ملعب استاد "سانت ماري" في ساوثهامبتون يوم 15 يوليو.

وقبلها، يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره النمساوي في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، في السادس من يوليو، ثم يلتقي المنتخب النرويجي على ملعب استاد "أميكس" في برايتون بعدها بخمسة أيام.

ويخوض منتخب أيرلندا الشمالية جميع مباريات في المجموعة على ملعب سانت ماري، وسوف تقام مباراتيه أمام النرويج والنمسا يومي السابع و11 يوليو على الترتيب.

وفي حديثها خلال مراسم سحب القرعة أمس الخميس في مانشستر، قالت سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي إنها تدعو الجماهير إلى شراء تذاكر المباراة الافتتاحية أمام النمسا، مؤكدة أن هذا يشكل أمرا هائلا.

وأضافت ويجمان :"عندما يتواجد الجمهور، يكون بمثابة العنصر رقم 12 بالملعب. نود التواصل مع الجماهير وأن تساعدنا على تقديم أداء رائع."

وعن المواجهة أمام أيرلندا الشمالية، قالت ويجمان :"هو أمر لطيف للغاية، أتمنى الحضور الجماهيري بكامل سعة المدرجات في ساوثهامبتون."

وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"هو استاد مذهل. رائع بالنسبة للجميع. نرغب في أن نؤدي بشكل جيد، وأن يكون هذا وسط جماهيرنا، لكن سيكون من الجدي أيضا أن تتواجد جماهير منتخب أيرلندا الشمالية، وهذا من أجل كرة القدم النسائية."

وتتواجد منتخبات إنجلترا وأيرلندا الشمالية والنمسا حاليا في نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات، وقد تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الأيرلندي الشمالي 4 / صفر قبل أيام على ملعب ويمبلي.

وبعدها تعادل منتخب أيرلندا الشمالية مع نظيره النمساوي 2 / 2 في بلفاست يوم الثلاثاء الماضي.

وكان منتخب أيرلندا الشمالية قد حسم تأهله لنهائيات البطولة الأوروبية عبر الفوز في الملحق الفاصل على نظيره الأوكراني في أبريل الماضي، ليكون أول تأهل لأيرلندا الشمالية إلى نهائيات بطولة كبيرة.

وقال كيني شيلس المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية للسيدات :"بالطبع هي قرعة صعبة بالنسبة لنا."

وأضاف :"أسعد الناس الليلة هم منتخبات إنجلترا والنرويج والنمسا، لأنهم سيواجهوننا. عندما سحبت القرعة، كانت الجماهير الإنجليزية تهتف /لدينا أيرلندا الشمالية/، فهي مباراة سهلة بالنسبة لهم."

وأضاف :"لكن علينا الفصل بين المباريات الثلاث، ونحاول تقديم أفضل ما لدينا في المباراة الأولى ثم نفكر في المباراة الثانية وبعدها في الثالثة."

وكان المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا في عامي 1984 و2009، قد خرج من الدور قبل النهائي في آخر ثلاث مشاركات له بالبطولات الكبرى.

وكانت الهولندية ويجمان، التي تولت تدريب المنتخب الإنجليزي في سبتمبر الماضي، قد قادت منتخب هولندا للفوز بلقب يورو 2017 ثم قادته لإحراز المركز الثاني في كأس العالم 2019 للسيدات.

وأوقعت قرعة يورو 2022 المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة مع منتخبات السويد وسويسرا وروسيا، كما أوقعت المنتخب الألماني في المجموعة الثانية مع منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفنلندا.

بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأيسلندا.

وكان مقررا أن تقام البطولة الأوروبية هذا العام لكنها تأجلت إلى العام المقبل لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، وستختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 31 يوليو.