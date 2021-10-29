خالد الصاوي يكشف تفاصيل حالته الصحية: أسبوع عذاب لا أتمناه لأعدائي

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل حالته الصحية، إذ يعاني من انزلاق غضروفي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنّه شعر ببعض الألم من منطقة الوسط إلى القدم، واصفًا الأيام الأولى لمرضه بأنّه كانت عذابًا حقيقيًّا.

وأضاف أنه وجد صعوبات في الأسبوع الأول وكان يجري استشارات عبر الهاتف لحين ترتيب المواعيد مع الأطباء، وتابع: "أسبوع لن أنساه ولا أتمناه لأعدائي من العذاب".

وأشار إلى أنّه أجرى الأشعة والفحوصات اللازمة التي أظهرت أنّ إصابته عبارة عن انزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي أجرى فيه قبل سبع سنوات جراحة انزلاق غضروفي.

وأوضح أن الأطباء أجمعوا على استبعاد التدخل الجراحي في هذه المرحلة، وتابع: "نتعامل مع البديل إلى أن يثبت العكس".

وأكّد أنه يملك عزيمة وإيمانًا كبيرين لتجاوز هذه الأزمة الصحية، وأكمل: "أهم حاجة الواحد يبقى عنده إيمان إن ربنا هيقف معاه وإنه قادر ياخد أول خطوة".

ولفت إلى أنّ أوامر طبية تلقاها بالتوقف عن ممارسة الرياضة، وأن يكون ملازمًا للفراش.