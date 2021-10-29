السينما المصرية حاضرة فى برنامج «كنوز البحر الأحمر» بـ4 أفلام

القائمة تضم «دعاء الكروان» و«حرب الفراولة» و«الاختيار» و«قليل من الحب كثير من العنف»



كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، عن مشاركة 8 أفلام فى برنامج «كنوز البحر الأحمر»، الذى يستهدف الاحتفاء بأفلام كلاسيكية حاصلة على جوائز، تركت بصمتها فى ذاكرة المشاهدين، سواء كانت عربية أو عالمية، والتى يتم عرضها لإعادة اكتشافها وتقديمها من جديد، وذلك ضمن دورته الافتتاحية، التى تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

تضم القائمة 4 أفلام مصرية، هى «دعاء الكروان» (1959) للمخرج هنرى بركات، عن رواية للأديب طه حسين، ويروى قصة آمنة التى تلعب دورها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهى فتاة بسيطة، تشهد مقتل شقيقتها على يد خالها لتطهير عارها، فتقرر الانتقام لأختها. وقد شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية للدورة العاشرة من مهرجان برلين السينمائى الدولى، كما تم اختياره لتمثيل مصر فى الدورة الثانية والثلاثين من جوائز الأكاديمية (الأوسكار). الفيلم اختارته شخصيا المخرجة السعودية هيفاء المنصور، حيث تعتبر المخرج هنرى بركات مصدر إلهام.

وفيلم «الاختيار» (1971) إخراج يوسف شاهين عن رواية للأديب الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ، وقد قامت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بإعادة ترميم الفيلم بدعم من وزارة الثقافة المصرية عام 2020. الفيلم بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى، إلى جانب نجوم الشاشة عزت العلايلى، هدى سلطان، محمود المليجى، يوسف وهبى، وآخرون. يتميز الفيلم بتسليط الضوء على الحالة السياسية من خلال الواقع الشخصى لكاتب شهير يحاول تسلّق قمة الهرم الاجتماعى، لكن حياته تنقلب حين يتم اكتشاف جثة أخيه التوأم.

وضمن القائمة أيضا فيلم «حرب الفراولة» (1994) للمخرج خيرى بشارة، وفيه يروى قصة ثابت (سامى العدل)، رجل أعمال ثرى يمتلك عدة مصانع ويعيش وحيدا فى قصر كبير. ثابت لا يعرف السعادة بعد موت ابنه الوحيد، يتعرّف على البائع المتجوّل حمامة (محمود حميدة) وفراولة (يسرا)، ويدعوهما إلى قصره فى محاولة للبحث عن السعادة. يمتاز الفيلم بلغة الفانتازيا وأسلوبه الساخر، وقد تم إعادة ترميمه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى.

الفيلم المصرى الرابع هو «قليل من الحب كثير من العنف» (1995) للمخرج رأفت الميهى، الذى اختارته الفنانة ليلى علوى بنفسها لعرضه فى المهرجان، وهى أيقونة سينمائية والأكثر تنوعا فى أدوارها من عمالقة جيلها، ويشاركها فى بطولته كل من محمود حميدة، يونس شلبى، هشام سليم، أشرف عبدالباقى، نجاح الموجى، وآخرون.

الفيلم مقتبس عن رواية للأديب فتحى غانم، ويروى قصة المهندس طلعت الذى يجبره والده التاجر الثرى على الزواج من فتاة فقيرة، لكنه سرعان ما يقرر التمرد عليه، فيطلّق زوجته وينفصل عن العمل مع والده، ثم يتعرف على فتاة جديدة بحثا عن النفوذ والسلطة. استطاع الفيلم كسر العديد من القيود السينمائية والدرامية، ليكون واحدا من أكثر الأفلام جرأة فى تاريخ السينما المصرية.

كما يعرض البرنامج أول فيلم روائى طويل للمخرجة السعودية هيفاء المنصور «وجدة» (2012)، وفيه تروى قصة إنسانية وتناقش قضايا خاصة بالمرأة مثل الزواج القسرى أو تعدد الزوجات، فيما تأخذ المشاهد لاكتشاف الحياة اليومية لفتاة تعيش فى ضواحى الرياض. حصل الفيلم على عدة جوائز، كما كان أول فيلم يمثّل السعودية فى جوائز الأوسكار، إضافة إلى ترشيحه لجائزة أفضل فيلم أجنبى فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية (بافتا) لعام 2014.

ويقدّم المخرج والكاتب الفرنسى تيرى فيرمو فيلمه الوثائقى «لوميير!» (2016) حيث يأخذ المشاهد إلى ميلاد السينما على يد الأخوين لوميير، ويسلّط الضوء على الأبعاد التى تحتلها السينما فى حياتنا اليومية. يُذكر أن تيرى هو مدير معهد لوميير ومهرجان كان السينمائى الدولى.

ومن الهند يشارك فى البرنامج، الفيلم الناطق بالبنغالية «إله الفيل» (1979) وهو واحد من أشهر الأفلام لواحد من أهم المخرجين ساتياجيت راى. يروى الفيلم قصة محقق يسافر إلى مدينة بيناريس المقدّسة، ويلتقى برجل دين يخبره بأن تمثالا نادرا من الذهب لإله الفيل غانيش قد سُرق، وهنا تبدأ المغامرة فى محاولة لكشف لغز التمثال المفقود.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى تكريم جان ــ بول بيلموندو، والذى يعتبر من أشهر الممثلين الفرنسيين بفضل أدواره الخالدة فى أفلام مثل «حتى انقطاع النفس» (1960) للمخرج الكبير جان ــ لوك جودار رائد حركة الموجة الجديدة، إضافة إلى أفلام مثل «ذلك الرجل من ريو» (1964)، و«رحلة طفل مدلل» (1988) وغيرها الكثير، حيث تضم مسيرته أكثر من 80 عملا. سيعرض المهرجان فيلما يضم مقاطع من أهم أدواره من إعداد معهد لوميير، إضافة إلى عرض نسخة مرممة من فيلم «بييرو المجنون» (1965) للمخرج جان ــ لوك جودار، المقتبس عن رواية «الهوس» بقلم ليونيل وايت، وقد تم اختياره لتمثيل فرنسا فى الدورة الثامنة والثلاثين من جوائز الأكاديمية (الأوسكار). يروى قصة رجل متزوج من امرأة غنية، يقرر فجأة الهرب للعيش مع حبيبته السابقة، فينطلق برحلة عبر فرنسا فى فيلم يجمع بين الكوميديا والموسيقا والدراما السوداء والميلودراما.