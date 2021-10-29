قال محمد شعبان منسّق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، إنّ المبادرة تنفّذ في مركز برج العرب القديم الذي يضم ثلاث قرى أم و46 تابعًا، يقطنها أكثر من 130 ألف نسمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أن أكثر مشكلة واجهت السكان تمثّلت في غياب خدمات الصرف الصحي، وهو المشروع الأول الذي تم التركيز عليه.

وأوضح أنّ هناك 14 مشروعا تخص الصرف الصحي، بينها ثلاث محطات معالجة و11 محطة رفع بالشبكات الخاصة بها، تخدم معظم قرى برج العرب.

وأشار إلى أنّ هذه المشروعات لا تزال تحت الإنشاء، وأكّد أنّ العمل بها بدأ من الصفر، بمعنى أنّه لا تتوفر أي بنية تحتية لهذه المرافق.

وأفاد بأنّ إجمالي المخصص لمدينة برج العرب يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه، واصفًا ذلك بـ"الرقم الضخم"، وقال إنّ مشروعات الصرف الصحي ستنال ثلث هذه المخصصات.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية، تطوير 57 قرية ونجعًا من نجوع مدينة برج العرب القديمة، وثلاث وحدات محلية هي بهيج وأبو صير والغربانيات.