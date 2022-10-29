تراجع ثروة جيف بيزوس للمركز الثالث بقائمة مليارديرات العالم

تراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثالث بقائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، بعد تسجيله خسائر كبيرة تجاوزت 7 مليارات دولار.

جاء ذلك لصالح الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الذي صعد إلى المركز الثاني في القائمة، التي شهدت عودة الملياردير الهندي موكيش أمباني، وخروج الأمريكي ستيف بالمر، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 29 أكتوبر 2022.

وسجل الأربعة الأوائل في قائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم (إيلون ماسك، برنارد أرنو، جيف بيزوس، جوتام أداني) خسائر كبيرة الأسبوع المنتهي، فيما سجل المليارديرات من الخامس للعاشر مكاسب، حافظوا بها على مواقعهم أو صعدت بهم إلى قائمة الـ10.

ورغم الخسائر الكبيرة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأكثر من 7 مليارات دولار، فقد حافظ على صدارته للقائمة، فيما تراجع جيف بيزوس للمركز الثالث، لصالح الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون، الذي صعد إلى الترتيب الثاني هذا الأسبوع.

وبقي الملياردير الهندي جوتام أداني في المركز الرابع، وتبعه الأمريكي بيل جيتس في المركز الخامس، ثم وارن بافيت في المركز السادس، وصعد لاري إليسون إلى المركز السابع، وتراجع لاري بايج إلى الترتيب الثامن، وعاد موكيش أمباني إلى القائمة في المركز التاسع، وهبط سيرجي برين إلى المركز العاشر، وفقا لوكالة "بلومبرج".