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أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، مساء اليوم السبت، رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي بالنادي، بسبب تراجع نتائج فريق زهرة الجنوب في الدوري الممتاز.

وتعرض فريق أسوان للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز، ليحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.

وقالت إدارة أسوان في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ النادي: "أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، مساء اليوم السبت، قبول اعتذار هيثم عرابي المدير الرياضي عن إكمال مهمته مع زهرة الجنوب."

وأتم البيان: "وأتفق الطرفان على إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين بشكل رسمي."

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن نادي أسوان رحيل المدرب ربيع ياسين عن القيادة الفنية للفريق، بعد الهزيمة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.