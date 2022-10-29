انهيار جزئي لعقار من طابقين في المنيا

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شهدت مدينة ملوي بمحافظة المنيا، انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين، دون خسائر بشرية في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بانهيار عقار مكون من دورين بشارع الفارس، حارة سليمان، المتفرع من شارع ميمون القبلي .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل العقار المنهار ، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وفصل الخدمات من كهرباء ومياه وغاز.

وتبين أن المنزل تم بناؤه من الطوب اللبن، وقد انهار من الخلف، فيما ظلّت واجهته معرضة للانهيار.

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ملوي، لمعاينة المبنى المنهار ، وقررت إسناد المبنى لأحد المقاولين لإزالته.

وتم تحرير المحضر اللازم ووضع قوة أمنية كنقطة تمركز حول العقار لمنع المرور أسفله.