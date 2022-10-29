 غدا.. صحة الشيوخ تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل - بوابة الشروق
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غدا.. صحة الشيوخ تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

علي كمال
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 10:04 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 10:04 م
تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، غدا الأحد، تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المعوقات - الأثر التشريعي.

كما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم الإثنين ثلاثة اجتماعات تناقش اللجنة فيها عددا من الاقتراحات برغبة حيث تناقش في الاجتماع الأول: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن: "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى".

كما يناقش الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د محمد صلاح البدري بشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر". لجنة مشتركة مع مكتب لجنة اإلسكان واإلدارة المالية والنقل.

فيما يبحث الاجتماع الثالث، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن: " انشاء وحدة صحية بقرية منشأ الر زافة – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة" لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

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