تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، غدا الأحد، تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المعوقات - الأثر التشريعي.



كما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم الإثنين ثلاثة اجتماعات تناقش اللجنة فيها عددا من الاقتراحات برغبة حيث تناقش في الاجتماع الأول: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن: "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى".



كما يناقش الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د محمد صلاح البدري بشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر". لجنة مشتركة مع مكتب لجنة اإلسكان واإلدارة المالية والنقل.



فيما يبحث الاجتماع الثالث، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن: " انشاء وحدة صحية بقرية منشأ الر زافة – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة" لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.