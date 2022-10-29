المرصد السوري: مقتل عنصر بميليشيا موالية لحزب الله اللبناني في ريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل عنصر يعمل مع "ميليشيات" موالية لـ"حزب الله اللبناني"، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "الميليشيات تعمل بتهريب البضائع من لبنان إلى سوريا، إضافة إلى تمرير شحنات المواد المخدرة التي يصنعها حزب الله اللبناني".

ووفق المرصد، اغتال مسلحون مجهولون، في 17 من الشهر الجاري، عنصرا مقربا من "حزب الله" اللبناني، يعمل لصالح مجموعة مسؤولة عن تهريب المخدرات من إلى درعا، وتم اغتياله في محافظة القنيطرة قرب الجولان السوري.