أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 10 صباحا إلى الـ5 مساءً عن بعض المناطق بمركز ومدينة منية النصر؛ لتنفيذ أعمال الصيانة على خط المياه الرئيسي قطر 700 مم P.V.C بمرفق مياة منية النصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وأوضح التقرير، أنه نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة على الخط المذكور سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة منية النصر؛ نظرا لتوقف العمل بمرفق مياة منية النصر خلال الفترة المشار إليها.

وأشار التقرير، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي نطاق الوحدات المحلية لكل من قرى "ميت عاصم، وبرمبال القديمة، وبرمبال الجديدة، والرياض، والنزل، والجمال، والوحدة المحلية لقرية الكردي بمركز منية النصر".