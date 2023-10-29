روسيا: مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في منطقة دونيتسك

أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس" جراء الهجمات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وقال أستافيف: "في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية، وألحقت النيران أضرارا بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أستافييف: "في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس"، بالإضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي".

وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن المجموعة دمرت أيضا 14 طائرة مسيرة معادية، فضلا عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.