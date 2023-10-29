المكسيك: ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 39 شخصا

ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس، إلى 39 قتيلا يوم أمس السبت، بعد أيام من ضربه ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وقالت وزيرة الأمن روزا إيسيلا رودريجيز، في رسالة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: "هناك في الوقت الحالي 39 قتيلا، 29 رجلا و10 نساء، بحسب تقديرات مكتب المدعي العام".

ويُعتقد أن معظم الضحايا قد لقوا حتفهم غرقا، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 27 شخصا.

ومن ناحية أخرى، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه شرب إلى الأحياء الأكثر تضررا.

ونقل الجيش 40 طنا من المساعدات جوا، إلى المنطقة المنكوبة، كما سلم الصليب الأحمر بتسليم 75 طنا أخرى.